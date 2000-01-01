Дамаск сдержал свое обещание курдам

Силы Башара Асада вошли в город Тель-Тамер на северо-востоке Сирии после того, как достигли соответствующего соглашения с курдами.
Об этом 14 октября сообщили государственные сирийские СМИ.
В частности, накануне Дамаск достиг договоренности с курдскими силами, контролирующими регион, о развертывании войск на границе для противодействия нападению со стороны Турции.
Тель-Тамер находится на стратегически важном шоссе, М4, которое идет с востока на запад. Турецкие силы днем ранее объявили, что захватили трассу. Теперь курды получили подкрепление и попытаются, как уже анонсировалось раньше, отбить захваченные территории