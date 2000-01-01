В Уганде хотят узаконить смертную казнь для гомосексуалистов
Законодатели Уганды заявили о планах принять законопроект, который может привести к смертной казни гомосексуалистов.
Министр этики и добросовестности Саймон Локодо заявил, что гомосексуальность не является естественной для граждан Уганды. И добавил, что законом хотят наказывать и тех, кто "пропагандирует" гомосексуальность.
По его словам, в школах, особенно среди молодежи, наблюдается массовая вербовка геев, которые пропагандируют ложь о том, что люди рождаются такими, пишет Daily Mail.
Он отметил, что уголовные нормы в отношении геев ограничены, потому законопроект может криминализировать этот акт. Смертный приговор в Уганде предлагают вменять только в отношении тех, кто “"совершает преступления".