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В Уганде хотят узаконить смертную казнь для гомосексуалистов 14.10 22:03   MIGnews.com

В Уганде хотят узаконить смертную казнь для гомосексуалистов

Законодатели Уганды заявили о планах принять законопроект, который может привести к смертной казни гомосексуалистов.

Министр этики и добросовестности Саймон Локодо заявил, что гомосексуальность не является естественной для граждан Уганды. И добавил, что законом хотят наказывать и тех, кто "пропагандирует" гомосексуальность.

По его словам, в школах, особенно среди молодежи, наблюдается массовая вербовка геев, которые пропагандируют ложь о том, что люди рождаются такими, пишет Daily Mail.

Он отметил, что уголовные нормы в отношении геев ограничены, потому законопроект может криминализировать этот акт. Смертный приговор в Уганде предлагают вменять только в отношении тех, кто “"совершает преступления".


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