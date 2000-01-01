Китайские и американские эсминцы "едва не столкнулись"
Посол Китая в США Цуй Тянькай сказал Fox News, что американские военные корабли подобрались слишком близко к китайским границам в Южно-китайском море.
По его словам, китайские военные корабли почти столкнулись с эсминцем США накануне в Южно-китайском море, отреагировав соответствующим образом на вмешательство на их "пороге". Пекин создавал военные укрепления на двух китайских искусственных островах, несмотря на обещание не делать этого, сообщает издание.
"Там, где произошел инцидент, это было в Южно-китайском море, так что это на пороге Китая. Это не китайские военные корабли, которые отправляются на побережье Калифорнии или в Мексиканский залив, так близко к американским островам, и это так близко к китайскому побережью. Так кто же в наступлении? А кто находится в обороне? Это очень ясно все показывает".