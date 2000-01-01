Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Фото из архива 14.10 21:41   MIGnews.com

Китайские и американские эсминцы "едва не столкнулись"

Посол Китая в США Цуй Тянькай сказал Fox News, что американские военные корабли подобрались слишком близко к китайским границам в Южно-китайском море.

По его словам, китайские военные корабли почти столкнулись с эсминцем США накануне в Южно-китайском море, отреагировав соответствующим образом на вмешательство на их "пороге". Пекин создавал военные укрепления на двух китайских искусственных островах, несмотря на обещание не делать этого, сообщает издание.

"Там, где произошел инцидент, это было в Южно-китайском море, так что это на пороге Китая. Это не китайские военные корабли, которые отправляются на побережье Калифорнии или в Мексиканский залив, так близко к американским островам, и это так близко к китайскому побережью. Так кто же в наступлении? А кто находится в обороне? Это очень ясно все показывает".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:21
Заключен договор Британии с ЕС о брексите
20:48
Сауды: США пожалеют, если влезут в дело Хашогги
20:14
Минобороны Нидерландов: мы ведем войну с Россией
19:47
RT: Трамп признал отставание США от технологий РФ и Китая
19:19
Иордания откроет границу с Сирией
18:46
Талибы убили десятки военных и главу полиции в Афганистане
18:22
ЦАХАЛ атаковал в Газе
17:12
БАГАЦ запретил депортацию активистки BDS
16:52
Видео: погубившая туристов лавина в Гималаях  
16:28
Навальный вышел из СИЗО и сделал заявление
16:11
Студентка - активистка BDS обратилась в БАГАЦ
15:36
Антисемитская атака в Ницце
15:06
Израиль: день хаоса на железных дорогах
14:53
Чрезвычайное заседание военно-политического кабинета
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus