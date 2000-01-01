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скриншот с видео YouTube 14.10 20:48   MIGnews.com

Сауды: США пожалеют, если влезут в дело Хашогги

Правительство Саудовской Аравии пообещало ответить, если администрация Трампа накажет страну за убийство журналиста Джамала Хашогги в саудовском посольстве в Турции.

"Королевство подтверждает свое полное отрицание любых угроз и попыток подорвать мир, размахивая экономическими санкциями, используя политическое давление или повторяя ложные обвинения", - указано в заявлении, опубликованном Saudi Press Agency.

Джамал Хашогги, который писал колонки в Washington Post и критиковал правительство Саудовской Аравии, вошел в саудовское консульство в Стамбуле 2 октября и исчез. Трамп отреагировал на это, заявив, что США будут "очень расстроены и сердиты", если окажется, что саудовцы действительно убили журналиста и уточнил, что последует "суровое наказание".


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