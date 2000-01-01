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скриншот с видео YouTube 14.10 20:14   MIGnews.com

Минобороны Нидерландов: мы ведем войну с Россией

Как сообщает "Рамблер/Новости" со ссылкой на источник, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что страна ведет открытую кибервойну с российскими хакерами.

"Да, этот тот случай. Случившееся по-настоящему опасно. Нам нужно избавиться от наивности в этой сфере и принять меры", - ответила она в эфире национального телевидения на вопрос о том, продолжается ли война киберслужб Нидерландов и России.

Напомним, ранее в этом месяце ряд европейских стран сообщили о попытках кибератак на государственные органы со стороны российских правительственных хакеров.

Также 4 октября власти Нидерландов сообщили, что предотвратили атаку на сервер Организации по запрещению химического оружия, а именно на ту часть архива, где хранилась засекреченная информация с результатами расследования отравления Скрипалей.


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