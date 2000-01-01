Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Девять метров бетона и стали: стена на пути "Хизбаллы"
Портал walla сообщает о том, что министерство обороны закончило строительство стены на 12-километровом участке границы с Ливаном. Всего на настоящий момент одобрены планы строительства 13-километрового участка стены.
Израиль предупреждают о рисках связей с Китаем
Израильтяне обеспокоены тем, что Китай, осуществляющий на территории страны огромные инфраструктурные проекты, может использовать свое положение для сбора разведывательной информации и наблюдения за стратегическими объектами.