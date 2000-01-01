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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить 15.10 06:08   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Девять метров бетона и стали: стена на пути "Хизбаллы"
Портал walla сообщает о том, что министерство обороны закончило строительство стены на 12-километровом участке границы с Ливаном. Всего на настоящий момент одобрены планы строительства 13-километрового участка стены.

Механик выстрелил в F-16 - самолет взорвался
Механик бельгийских ВВС выстрелил в истребитель F-16 - в тот момент, когда производил ремонтные работе на самолете, стоявшем рядом.

Либерман: настал момент - нанести тяжелейший удар по ХАМАСу
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал события минувших выходных в Газе.

"Технологические новинки" и попытка прорыва границы Газы
После камней, горящих покрышек и горящих воздушных шаров, ХАМАС в минувшие выходные представил еще три “технологические новинки”.

Израиль предупреждают о рисках связей с Китаем
Израильтяне обеспокоены тем, что Китай, осуществляющий на территории страны огромные инфраструктурные проекты, может использовать свое положение для сбора разведывательной информации и наблюдения за стратегическими объектами.

ХАМАС ответил пощечиной на израильский гуманитарный жест
Израиль возобновил поставки топлива в Газу - в надежде на прекращение насилия. ХАМАС, в ответ на “гуманитарный жест” пошел на эскалацию насилия.


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