RT: Трамп признал отставание США от технологий РФ и Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что Американские космические технологии отстают от российских и китайских и настоял на скорейшем создании космических войск.
"Кстати, Китай уже начал (создавать космические войска - ред.), Россия уже начала. Они начали первыми, но у нас — самые замечательные люди в мире, мы производим лучшее в мире оборудование, лучшие ракеты, танки и корабли", - приводит его слова RT.
Ранее американский президент выразил намерение инициировать создание космических войск США, после чего неоднократно делился подробностями своего плана и результатами борьбы с Конгрессом за финансирование проекта. Кроме того, Трамп сообщал, что к 2022 году Штаты построят окололунную орбитальную станцию, которая станет переходной зоной для создания колоний на Луне к 2024 году.