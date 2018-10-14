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Фото из Twitter: Навальный 14.10 16:28   MIGnews.com

Навальный вышел из СИЗО и сделал заявление


Российский оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после того. как провел в следственном изоляторе 50 суток и сразу обратился к прессе.

"Я, честно говоря, не знал, удастся ли мне сегодня выйти и попасть домой", - сказал Навальный журналистам, отметив, что за те 50 дней, что он отсутствовал, руководство в Кремле "еще больше деградировало" и пообещал, что тюрьмой его не запугать.

"Всем привет. Я скучал по вам", - написал он на своей странице в Twitter.

Как сообщает "Новая газета", 27 августа Навального арестовали на 30 суток за акцию "Забастовка избирателей", которая состоялась зимой этого года. Как только он покинул стены СИЗО, его развернули обратно и посадили еще на 20 суток.

По словам экспертов, учитывая, что после каждой организованной акции протеста, которые в России являются незаконными, Навального сажали сразу, факт того, что выдвижение обвинений в этот раз так затянули, был намеренно подстроен.

Кремль таким образом посадил оппозиционера, чтоб он не смог участвовать а митинге против пенсионной реформы 9 сентября, ведь именно повышение пенсионного возраста в России вызвало массовое недовольство народа, протесты и явное снижение рейтинга Путина и действующего правительства.


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