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Чрезвычайное заседание военно-политического кабинета 14.10 14:53   MIGnews.com

Чрезвычайное заседание военно-политического кабинета

Военно-политический кабинет правительства Израиля проведет чрезвычайное заседание в 15:00 в связи с обострением обстановки на юге страны.

Кабинет собирают после попытки прорыва террористами ХАМАСа на израильскую территорию и прекращения Израилем поставок в Газу.

В начале заседания правительства Израиля утром 14 октября премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: “.Если они не прекратят атаки, атаки будут прекращены - другим, и куда более болезненным способом”.

Ранее министр обороны Авигдор Либерман заявил: “ХАМАС намерен продолжать насилие до тех пор, пока блокада не будет окончательно снята. Это - невозможное положение дел. Мы пришли к тому моменту, когда мы обязаны нанести самый тяжелый удар по ХАМАСу из всех возможных”.


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