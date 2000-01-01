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Израиль предупреждают о рисках связей с Китаем 14.10 13:10   MIGnews.com

Израиль предупреждают о рисках связей с Китаем

На будущей неделе состоится визит вице-президента Ван Цишаня КНР в Израиль.

Ван Цишань примет участие в “инновационной конференции” 24-25 октября. Он станет самым высокопоставленным китайским официальным лицом, которое посетило Еврейское Государство за последнее десятилетие.

Цишань также примут участие в открытии Центра Инноваций Шимона Переса 25 октября.

Вместе с Цишанем в Израиль прибудет представительная делегация китайских бизнесменов, в том числе - Джек Ма, основатель и владелец легендарной торговой площадки Alibaba.

Накануне визита журнал Economist опубликовал материал об опасности излишне теплых связей с азиатским гигантом.

За первые шесть месяцев 2018 года израильский экспорт в Китай резко возрос - на 62% - с 2,14 миллиардов долларов до 3,17 миллиардов. Импорт из Китая увеличился на 10% - с 4,45 миллиардов до 4,9 миллиардов.

Журнал сообщает, что один из израильских министров заявил, что “потрясен” тем, что процесс укрепления израильско-китайских связей не обсуждается в Совете Национальной Безопасности.

Израильтяне обеспокоены тем, что Китай, осуществляющий на территории страны огромные инфраструктурные проекты, может использовать свое положение для сбора разведывательной информации и наблюдения за стратегическими объектами.

Эфраим Халеви, бывший глава Моссада говорит: “Израиль, конечно же, должен заниматься бизнесом с Китаем, но мы должны быть уверены в том, что Китай не получит ключевую техническую информацию, и ему не будут проданы ключевые экономические активы”.


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