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Израильские однополые пары не будут усыновлять детей из РФ 14.10 12:08   MIGnews.com

Израильские однополые пары не будут усыновлять детей из РФ

Израильская корпорация КАН сообщает, что Израиль согласился выполнять все положения российского закона предусматривающего запрет усыновления однополыми парами.

Россия не признает однополые пары и запретила усыновление однополыми парами с 2014 года.

Израиль выполняет данное требование с 2017 года - из опасения, что в случае нарушения российского закона возможности усыновления израильскими парами российских сирот будут закрыты.

Россия является главным каналом усыновления израильтянами. Более половины усыновленных в Израиле детей - россияне.

Соглашение об усыновлении было полностью урегулировано во время визита российского вице-премьера Максима Акимова на прошлой неделе.

Израильское министерство социальной защиты отказалось комментировать информацию, опубликованную КАН.


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