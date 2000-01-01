14.10 12:08 MIGnews.com

Израильские однополые пары не будут усыновлять детей из РФ

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Израильская корпорация КАН сообщает, что Израиль согласился выполнять все положения российского закона предусматривающего запрет усыновления однополыми парами.Россия не признает однополые пары и запретила усыновление однополыми парами с 2014 года.Израиль выполняет данное требование с 2017 года - из опасения, что в случае нарушения российского закона возможности усыновления израильскими парами российских сирот будут закрыты.Россия является главным каналом усыновления израильтянами. Более половины усыновленных в Израиле детей - россияне.Соглашение об усыновлении было полностью урегулировано во время визита российского вице-премьера Максима Акимова на прошлой неделе.Израильское министерство социальной защиты отказалось комментировать информацию, опубликованную КАН.