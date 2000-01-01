Жириновский рассказал, как прожить на 100 рублей в день
По мнению представителя ЛДПР, при таком бюджете питание человека не будет отличаться разнообразиемсообщает topnews.ru.
Лидер партии ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал журналистам о том, как можно прожить на 3000 рублей в месяц.
Отвечая на соответствующий вопрос он заявил, что человек не умрет с голоду при бюджете 100 рублей в день, но его питание не будет отличаться разнообразием.
"Может быть действительно где-то люди живут на 100 рублей в день. Но это конечно очень мало. Ведь нужно и позавтракать, и пообедать, и поужинать", - сказал он.
Лазерное шоу, башня Давид. 17 октября. Вечерняя поездка «Вечерний Иерусалим. Лазерное шоу на башне Давида»
Лазерное шоу, башня Давид. 17 октября. Вечерняя поездка «Вечерний Иерусалим. Лазерное шоу на башне Давида»
Узнать подробнее
Реклама Relap
Жириновский подчеркнул, что на такую сумму человек будет весьма скудно питаться.
"Имеется в виду то, что если у человека есть 100 рублей, то он с голоду не умрет, но это конечно скудное питание. Хочется разнообразия. И колбаска, и какой-то сыр, сосиски, рыбка вкусная. Но конечно, если каша и щи, то человек не погибнет. Но он не хочет так. Он хочет питаться вкусно, сытно и разнообразно", - отметил политик.
Как писал TopNews, накануне в Сети появилось видео, где министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова во время спора с местным депутатом от партии КПРФ заявила о том, что 3,5 тысячи рублей в месяц - вполне достаточный бюджет на питание в месяц.
После того, как ее заявление стало достоянием области, губернатор региона уволил чиновницу с занимаемой должности.