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Жириновский рассказал, как прожить на 100 рублей в день 14.10 14:16   MIGnews.com

Жириновский рассказал, как прожить на 100 рублей в день

По мнению представителя ЛДПР, при таком бюджете питание человека не будет отличаться разнообразиемсообщает topnews.ru.

Лидер партии ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал журналистам о том, как можно прожить на 3000 рублей в месяц.

Отвечая на соответствующий вопрос он заявил, что человек не умрет с голоду при бюджете 100 рублей в день, но его питание не будет отличаться разнообразием.

"Может быть действительно где-то люди живут на 100 рублей в день. Но это конечно очень мало. Ведь нужно и позавтракать, и пообедать, и поужинать", - сказал он.

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Жириновский подчеркнул, что на такую сумму человек будет весьма скудно питаться.

"Имеется в виду то, что если у человека есть 100 рублей, то он с голоду не умрет, но это конечно скудное питание. Хочется разнообразия. И колбаска, и какой-то сыр, сосиски, рыбка вкусная. Но конечно, если каша и щи, то человек не погибнет. Но он не хочет так. Он хочет питаться вкусно, сытно и разнообразно", - отметил политик.

Как писал TopNews, накануне в Сети появилось видео, где министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова во время спора с местным депутатом от партии КПРФ заявила о том, что 3,5 тысячи рублей в месяц - вполне достаточный бюджет на питание в месяц.

После того, как ее заявление стало достоянием области, губернатор региона уволил чиновницу с занимаемой должности.


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