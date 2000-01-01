Либерман о встрече Нетаниягу и Путина: приняли, как должника
Лидер "Исраэль Бейтейну" Авигдор Либерман прокомментировал поездку Биньямина Нетаниягу в Россию, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В России нет ничего случайного. Все там спланировано до мелочей. Когда премьер-министра Израиля держат в зале ожидания почти три часа, это, вероятно, не случайно. В Кремле прекрасно поняли, что срочный приезд Нетаниягу в Сочи – часть его предвыборной кампании. Соответственно, к нему отнеслись как к просителю и должнику – 3 часа ожидания Путина в приемной и снисходительное упоминание о том, что 1,5 млн израильтян – это "их люди", – сказал Либерман, передает The Times of Israel.
По его словам, в России "не поняли, зачем Нетаниягу приехал", а визит израильского премьера в Сочи назвал "чисто электоральным".
"Каковы результаты этой предвыборной поездки для Израиля? Накануне российский МИД сделал резкое заявление, скорее даже выговор, по поводу заявления Нетаниягу об "аннексии" Иорданской долины. А в ходе визита Нетаниягу обязался не нарушать суверенитет Сирии, то есть полностью отказаться от военных действий на ее территории. Это абсолютно противоречит заявлениям премьера тут, в Израиле, о том, что существует взаимопонимание с Москвой о сохранении свободы действий Израиля в Сирии", – добавил он.