14.09 07:44 MIGnews.com

США "успокоили" Израиль по поводу Ирана

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США предоставили на этой неделе заверения Израилю, что санкции против Ирана не будут отменены, даже если американский президент Дональд Трамп встретится с коллегой из Тегерана Хасаном Рухани.Об этом в пятницу сообщил 12 канал. Подобные заверения понадобились на фоне ожиданий встречи Трампа и Рухани, которая, по предварительной информации, может состояться на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября. Президент США неоднократно заявлял, что готов поговорить с коллегой, хотя иранцы положительного ответа не давали.Иерусалим был обеспокоен ситуацией и призывал США не отказываться от санкций против Ирана, обвиняемого в поддержке террористических групп и разработке ядерного оружия.А в четверг, 12 сентября, глава казначейства США Стив Мнучин заверил Израиль, что предлагаемая встреча лидеров двух стран еще не определена. "На данный момент у президента нет плана встречаться с ним, хотя он заявил, что готов на встречу без выдвижения условий со стороны Ирана", – отметил Мнучин."Позвольте мне просто уточнить: госсекретарь Майк Помпео, я и остальная часть команды национальной безопасности осуществляем стратегию максимального давления на Иран. Нет сомнений, что это работает. Мы отрезали их деньги", – добавил он.По словам Мнучина, если Трамп получит "правильную сделку", о которой он говорил ранее, США будут вести переговоры с Тегераном. А в противном случае, будет продолжена политика максимального давления на Иран.