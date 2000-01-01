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Дэвид Кэмерон сожалеет о решениях по Brexit | Фото:14.09 21:32   MIGnews.com

Дэвид Кэмерон извинился за решения по Brexit

Бывший премьер-министр Великобритании, который созвал референдум по Brexit 2016 года, заявил, что сожалеет о разногласиях, которые он вызвал. Дэвид Кэмерон сказал в опубликованном в субботу, 14 сентября, интервью, что он думает о последствиях референдума о Brexit "каждый божий день" и "отчаянно" беспокоится о том, что будет дальше.

"Я глубоко сожалею о результате и признаю, что мой подход не удался", - сказал он. "Решения, которые я принял, способствовали этому провалу. Я все провалил."

52-летний Кэмерон принес публичное извинение за решения которые, по его словам, ввели Великобританию в бесконечный политический кризис. Он признал, что многие обвиняют его в этом и никогда не простят его.

Кэмерон, занимавший пост премьер-министра с 2010 по 2016 год, побеседовал с газетой Таймс, чтобы рассказть про свои мемуары, которые скоро будут опубликованы. Он поддержал пребывание в ЕС и подал в отставку на следующее утро после референдума 2016 года, оставаясь вне предвыборной политики и с тех пор в значительной степени незаметным для общественности.


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