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Военные задержали неопазнанный параплан к югу от Хайфы | Фото:14.09 20:41   MIGnews.com

Военные задержали неопазнанный параплан к югу от Хайфы

Армия сообщила, что в субботу, 14 сентября, два военных вертолета поднялись в воздух, чтобы перехватить неопознанный параплан, пролетавший над городом Зихрон-Яаков к югу от Хайфы.

По словам военных, несанкционированный параплан летал по гражданскому маршруту без надлежащих разрешений, в то же время подвергая опасности гражданский самолет. Пилот был передан полиции и, вероятно, будет обвинен в нарушении закона.

Несанкционированные полеты над страной часто вызывают немедленный ответ военно-воздушных сил в связи с опасениями возможных воздушных атак террористических групп на израильские цели.


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