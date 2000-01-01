14.09 19:48 MIGnews.com

Член королевской семьи Бахрейна резко осудил Нетаниягу

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Один из ведущих членов королевской семьи Бахрейна на выходных обрушился с критикой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, заявив, что Нетаниягу стал препятствием для улучшения отношений с еврейским государством и что выборы во вторник станут "прогрессом или регрессом" в арабо-израильских отношениях.Член клана Аль-Халифа, пожелавший остаться неназванным, заявил в интервью Times of Israel, что 90 процентов членов его семьи и другие лица, принимающие решения в Бахрейне, придерживаются крайне неблагоприятного взгляда на израильского премьер-министра."Любой, кто является кем-то в Бахрейне, имеет некоторый уровень презрения к Нетаниягу", - сказал он, затем подвергнув резкой критике обещание премьера аннексировать долину реки Иордан в случае переизбрания. Шейх назвал это "водоразделом в будущем любого мирового соглашения для региона", сказав, что такая акция станет "последним гвоздем" для израильско-палестинского мира. Он также осудил предвыборную кампанию Нетаниягу, охарактеризовав её "тактикой хулигана" в отношении израильского арабского меньшинства."Биби продаст свою душу, чтобы победить", - заявил он.Министерство иностранных дел Бахрейна опубликовало собственное заявление, заявив, что намерение Нетаниягу "доказывает стремление Израиля препятствовать усилиям по достижению справедливого и всеобъемлющего мира". Шейх заявил, что региональные проблемы - не только по безопасности, но и по экологическим и экономическим вопросам - таковы, что "тут нужны все на борту, включая Израиль, но мы не собираемся делать это с Израилем, пока на столе не будет существенного мирного предложения, которое будет приемлемо для большинства арабского мира и, что наиболее важно, палестинцам"."Покажите нам хороший мирный договор, который, по нашему мнению, должен быть приемлемым для значительного числа палестинцев и их лидеров, и если они не примут его, каждая арабская страна должна иметь возможность принять собственное решение о том, как двигаться дальше".Шейх также выразил сомнение, что любой такой процесс продвинется вперед при Нетаниягу.