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В Гонконге столкнулись враждующие стороны протеста | Фото:14.09 19:03   MIGnews.com

В Гонконге столкнулись враждующие стороны протеста

Гонконгская полиция, вооружившись дубинками, вмешалась в конфликт между прокитайскими демонстрантами и протестующими за предоставление городу большей автономии. Прокитайские демонстранты скандировали "Поддержите полицию" и "Китай, подлей масла".

"Гонконг - это Китай", - кричала одна женщина прохожим, которые в ответ отталкивали её.

Столкновения в районе бухты Коулун в Гонконге распространились по улицам. Полиция задержала несколько человек. Беспорядки были незначительными по сравнению с предыдущими неделями.

Протестующие, жалующиеся на вмешательство Китая в политическую жизнь бывшей британской колонии, вышли сотнями по всей территории страны.


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