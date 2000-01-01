14.09 19:03 MIGnews.com

В Гонконге столкнулись враждующие стороны протеста

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Гонконгская полиция, вооружившись дубинками, вмешалась в конфликт между прокитайскими демонстрантами и протестующими за предоставление городу большей автономии. Прокитайские демонстранты скандировали "Поддержите полицию" и "Китай, подлей масла"."Гонконг - это Китай", - кричала одна женщина прохожим, которые в ответ отталкивали её.Столкновения в районе бухты Коулун в Гонконге распространились по улицам. Полиция задержала несколько человек. Беспорядки были незначительными по сравнению с предыдущими неделями.Протестующие, жалующиеся на вмешательство Китая в политическую жизнь бывшей британской колонии, вышли сотнями по всей территории страны.