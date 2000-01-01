14.09 17:34 MIGnews.com

Эбола и коррупция: в Конго задержан министр здравоохранения

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В субботу, 14 сенятбря, бывший министр здравоохранения Конго был взят под стражу по обвинению в нецелевом управлении средствами для борьбы с эпидемией Эболы.Олий Илунга контролировал сферу здравоохранения во время вспышки Эболы в Демократической Республики Конго, второй по смертности в истории, в течение почти года. Он был лишен полномочий в июле этого года и ушел в отставку из правительства несколькими днями позже. Ранее, в сентябре, его адвокаты заявили, что полиция допрашивала его о его роли в управлении реагирования на Эболу. Они отрицают какие-либо нарушения со стороны Илунги.В своем заявлении национальная полиция сообщила, что Илунга был задержан, поскольку, по их мнению, он планировал уклониться от судебного разбирательства, покинув страну. "К сожалению, полиция получила информацию о его исчезновении с целью проникновения в Конго-Браззавиль", - сообщили в пресс-службе полиции со ссылкой на соседнюю Республику Конго.В нем говорилось, что Илунга находился под стражей в полиции и 16 сентября предстанет перед прокурором.Его адвокаты отказались от комментариев. За последний год иностранные доноры предоставили более 150 миллионов долларов на борьбу с Эболой. В результате вспышки на сегодняшний день погибло более 2000 человек и еще 1000 заразились.