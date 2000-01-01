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Эбола и коррупция: в Конго задержан министр здравоохранения | Фото:14.09 17:34   MIGnews.com

Эбола и коррупция: в Конго задержан министр здравоохранения

В субботу, 14 сенятбря, бывший министр здравоохранения Конго был взят под стражу по обвинению в нецелевом управлении средствами для борьбы с эпидемией Эболы.

Олий Илунга контролировал сферу здравоохранения во время вспышки Эболы в Демократической Республики Конго, второй по смертности в истории, в течение почти года. Он был лишен полномочий в июле этого года и ушел в отставку из правительства несколькими днями позже. Ранее, в сентябре, его адвокаты заявили, что полиция допрашивала его о его роли в управлении реагирования на Эболу. Они отрицают какие-либо нарушения со стороны Илунги.

В своем заявлении национальная полиция сообщила, что Илунга был задержан, поскольку, по их мнению, он планировал уклониться от судебного разбирательства, покинув страну. "К сожалению, полиция получила информацию о его исчезновении с целью проникновения в Конго-Браззавиль", - сообщили в пресс-службе полиции со ссылкой на соседнюю Республику Конго.

В нем говорилось, что Илунга находился под стражей в полиции и 16 сентября предстанет перед прокурором.

Его адвокаты отказались от комментариев. За последний год иностранные доноры предоставили более 150 миллионов долларов на борьбу с Эболой. В результате вспышки на сегодняшний день погибло более 2000 человек и еще 1000 заразились.


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