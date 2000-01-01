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Иран займется разработкой газового месторождения | Фото:14.09 12:10   MIGnews.com

Иран займется разработкой газового месторождения

В субботу, 14 сентября, Иран подписал контракт на 440 миллионов долларов с местной нефтяной компании Petropars на разработку газового месторождения Белал в Персидском заливе.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на государственное телевидение.

"Этот контракт и другие последующие договоры показывают, что мы работаем, не взирая на санкции США", – сказал министр нефти Биджан Зангане на церемонии подписания договора.

Согласно соглашению, Petropars будет добывать 500 миллионов кубических метров газа в день. Добытый газ будет поступать на платформу C на 12-ой фазе месторождения, а затем транспортироваться на нефтеперерабатывающий завод.

Балал расположен в восточной части газового месторождения "Южный Парс", в 90 км к юго-востоку от острова Лаван. Эта область пересекает морскую границу между Ираном и Катаром в Персидском заливе.


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