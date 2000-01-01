Иран займется разработкой газового месторождения

"Этот контракт и другие последующие договоры показывают, что мы работаем, не взирая на санкции США", – сказал министр нефти Биджан Зангане на церемонии подписания договора.
Согласно соглашению, Petropars будет добывать 500 миллионов кубических метров газа в день. Добытый газ будет поступать на платформу C на 12-ой фазе месторождения, а затем транспортироваться на нефтеперерабатывающий завод.
Балал расположен в восточной части газового месторождения "Южный Парс", в 90 км к юго-востоку от острова Лаван. Эта область пересекает морскую границу между Ираном и Катаром в Персидском заливе.