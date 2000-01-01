Экс-премьер Британии о Brexit: мои усилия провалились
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признался, что результаты референдума по Brexit в 2016 году привели его к депрессии, а некоторые граждане его никогда не простят.
Об этом он рассказал в интервью The Times в связи с предстоящей публикацией новой книги. По словам Кэмерона, выход Великобритании из Евросоюза без сделки станет "плохим" исходом.
"Эту проблему нужно было решить, и я подумал, что приближается референдум и лучше бы провести необходимые реформы. Но я признаю, что все эти усилия провалились. Я понимаю, что некоторые люди очень злы, потому что они не хотели покидать ЕС. Я тоже", – признался британский экс-премьер.
Более того, он не исключил нового референдума, поскольку нынешняя ситуация зашла в тупик. Кэмерон сожалеет по поводу того, как все произошло.
"Я считаю, особенно в связи с кризисом в еврозоне, что организация менялась буквально на наших глазах. Наше и без того неопределенное положение стало сложнее поддерживать. Пересмотр позиции Великобритании был моей попыткой решить эту проблему", — сказал бывший британский премьер.
Более того, Кэмерон считает неправильным решение нынешнего главы правительства Бориса Джонсона приостановить работу парламента на пять недель.
"Полагаю, что есть такие вещи, которые не следует делать, чтобы выйти из тупика. Думаю, что приостанавливать работу парламента, притворяясь будто его не существует, было бы плохой идеей", – сказал он.
Королева Елизавета II 9 сентября одобрила законопроект о невозможности проведения Brexit без сделки 31 октября 2019 года. Европарламент может инициировать перенос сроков выхода Великобритании из состава ЕС, если станет ясно, что к намеченному сроку согласовать условия не удастся.