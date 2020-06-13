14.06 10:03 MIGnews.com

Лозунги на ралли борцов с расизмом в Париже: Грязные евреи!

Anti-racism protesters in Paris today shout "Dirty Jews!" pic.twitter.com/APQCep0da0 — Hillel Neuer (@HillelNeuer) June 13, 2020

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В городе Париж и других города французской республики прошли массовые протесты “против расизма” и “полицейского насилия”.В городе Париж ралли прошли под лозунгом “Справедливость для Траоре” - в память об Адаме Траоре, молодом человеке малийского происхождения, умершем во время ареста в 2016 году.В массовом мероприятии на Площади Республики принимали участие десятки тысяч человек. В тот момент, когда на одном из зданий участник контр-протестов развернули плакат “Справедливость для жертв терроризма против белых” толпа взорвалась ревом “Грязные евреи!”. Префектура полиции заявила, что материалы об антисемитских выкриках переданы прокуратуре.Организаторы антирасистского ралли уверяют, что речь идет об “единичных случаях”.Между тем, на том же мероприятии участники потрясали палестинскими флагами, кричали “Израиль, лаборатория полицейского насилия”, “Израиль, прекрати резню палестинцев! Свобода и справедливость для Палестины!”