Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Лозунги на ралли борцов с расизмом в Париже: Грязные евреи! 14.06 10:03   MIGnews.com

Лозунги на ралли борцов с расизмом в Париже: Грязные евреи!

В городе Париж и других города французской республики прошли массовые протесты “против расизма” и “полицейского насилия”.

В городе Париж ралли прошли под лозунгом “Справедливость для Траоре” - в память об Адаме Траоре, молодом человеке малийского происхождения, умершем во время ареста в 2016 году.



В массовом мероприятии на Площади Республики принимали участие десятки тысяч человек. В тот момент, когда на одном из зданий участник контр-протестов развернули плакат “Справедливость для жертв терроризма против белых” толпа взорвалась ревом “Грязные евреи!”. Префектура полиции заявила, что материалы об антисемитских выкриках переданы прокуратуре.

Организаторы антирасистского ралли уверяют, что речь идет об “единичных случаях”.

Между тем, на том же мероприятии участники  потрясали палестинскими флагами, кричали “Израиль, лаборатория полицейского насилия”, “Израиль, прекрати резню палестинцев! Свобода и справедливость для Палестины!”


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:29
Кнессет могут обязать работать и в летние месяцы
10:15
Директор больницы Хадасса госпитализирован с инсультом
10:12
Избавление от истории: погромы BLM в Лондоне
09:38
Новая мутация делает коронавирус в разы заразнее
09:33
Ночной рейд полиции в домах атаковавших араба в Хевроне
09:17
Ганц похвалил спасшего палестинца солдата "Голани"
08:44
Хаим Сабан помогал послу ОАЭ критиковать план аннексии
08:12
ХАМАС угрожает Израилю из-за катарских денег
08:10
Мандельблитт: У Аелы Хасон нет журналистских стандартов
07:22
Школа сына профессора Иорама Ласа закрылась из-за COVID-19
07:06
В Лондоне вспыхнули столкновения между правыми и полицией
07:02
Аннексия: ЦАХАЛ готовится к любому повороту
06:29
Погибший футболист "забил" свой последний гол на похоронах
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  