Лозунги на ралли борцов с расизмом в Париже: Грязные евреи!

В массовом мероприятии на Площади Республики принимали участие десятки тысяч человек. В тот момент, когда на одном из зданий участник контр-протестов развернули плакат “Справедливость для жертв терроризма против белых” толпа взорвалась ревом “Грязные евреи!”. Префектура полиции заявила, что материалы об антисемитских выкриках переданы прокуратуре.
Организаторы антирасистского ралли уверяют, что речь идет об “единичных случаях”.
Между тем, на том же мероприятии участники потрясали палестинскими флагами, кричали “Израиль, лаборатория полицейского насилия”, “Израиль, прекрати резню палестинцев! Свобода и справедливость для Палестины!”