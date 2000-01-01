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В защиту судейских: Ави Ниссенкорн грозит железным кулаком 14.06 08:35   MIGnews.com

В защиту судейских: Ави Ниссенкорн грозит железным кулаком

Новый министр юстиции Ави Ниссенкорн дал первое официальное интервью  с момента вступления должность - 12-му каналу ТВ.

Ниссенкорн заявил: “Тот факт, что министерство юстиции - в руках Кахоль Лаван очень важен для Кахоль Лаван и очень важен для народа Израиля”.

Ниссенкорн определил себя самого в качестве “маяка защиты израильской демократии”. На вопрос об отношении к своему предшественнику Ниссенкорн ответил: У меня и у Оханы - разные ценности. Я не говорю что он не демократ - но мы видим мир по-разному. Я думаю, что судебная система нуждается в защите. Я думаю, что сегодня система - в состоянии шока. Она ранена, и большей частью несправедливо”.

Ниссенкорн отверг утверждения о том, что судебная система прогнила. Он сообщил, что цель министерства юстиции и Кахоль Лаван “поведать обществу правду - и, таким образом, также поправится и имидж судебной системы”. Он рассказал, что ему не нравятся утверждения Нетаниягу о том, что ему “шьют дела”: “Наша роль, в качестве слуг народа, конечно же и исправлять, но также и поддерживать системы управления со всем долженствующим уважением. Я железным кулаком не позволю трогать судебную систему”.

Ниссенкорн в ближайшее время столкнется с серьезными проблемами - в комитете по назначению судей теперь сидят Мири Регев и Оснат Марк, чьи взгляды на происходящее в судебной системе радикальным образом отличаются от того, что думает Ниссенкорн. В связи  с этим новый министр заявляет: “Блоку Ликуда всегда позволено сказать то, что они желают.  Министр Регев будет делать то, что она считает правильным. Я знаю, какая роль у комитета, и я вас заверяю, что комитет будет работать”. На вопрос о том, как он относится к перспективе назначения бывшего генерального прокурора Шая Ницана на пост судьи БАГАЦа Ниссенкон ответил: “Мне нечего сказать - ни за, ни против”.

Ниссенкорн выступил в защиту юридического советника правительства Израиля Авихая Мандельблитта, на фоне непрекращающихся атак Ликуда против него, Ниссенкорн назвал Мандельблитта “прямым человеком”. Он сказал: "Мандельблитт делает свою работу как положено, честно и ради демократии”.

Министр поддержал запрет на публикацию записей разговоров Мандельблитта в рамках дела Харпаза и сказал: “Это - материалы прослушки. Мы что, перестали понимать что такое прослушка в Государстве Израиль?”
Ниссенкорн заявил, что с Мандельблиттом “обошлись несправедливо”: Его дело уже изучили со всех сторон. Это наиболее полно исследованное дело. Изучены десятки тысяч часов записей, все это рассмотрел верховный Суд, почему это надо снова открывать?”


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