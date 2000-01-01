14.06 08:44 MIGnews.com

Хаим Сабан помогал послу ОАЭ критиковать план аннексии

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Посол ОАЭ в США Юсеф аль-Отайба советовался с израильско-американским миллиардером Хаимом Сабаном о том, как эффективнее всего выступить против аннексии Израилем Западного берега, а также о выборе издания, сообщил 13-й канал со ссылкой на израильские источники.Сабан заработал состояние в индустрии развлечений и наиболее известен адаптацией иностранного контента на западный рынок. Однако он также очень активен в политике как в Израиле, так и в Соединенных Штатах, являясь давним сторонником Билла и Хиллари Клинтон. Он поддерживает каналы связи со старшим советником президента Дональда Трампа, Джаредом Кушером, и дружит с аль-Отайбой.Согласно отчету, посол ОАЭ обратился к Сабану, чтобы выяснить, как лучше всего донести до израильской общественности свое послание против планов аннексии. В ответ Сабан сказал дипломату две вещи: сообщение должно быть на иврите и через основные медиа.Именно консультант Сабана по связям с общественностью Моше Деби предложил опубликовать статью в "Едиот Ахронот".Тем не менее, ОАЭ использует и другие ресурсы для критики планов аннексии. Во вторник государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш выступит на виртуальной конференции Американского еврейского комитета (AJC) и призовет Израиль отказаться от аннексии Западного берега.