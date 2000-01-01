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Мандельблитт: У Аелы Хасон нет журналистских стандартов 14.06 08:10   MIGnews.com

Мандельблитт: У Аелы Хасон нет журналистских стандартов

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт прокомментировал серию репортажей журналистки 13-го канала израильского ТВ Аелы Хасон, в которых та рассказывает о его роли в “деле Харпаза”.

В заявлении Мандельблитта говорится: “Из разных публикаций нам стало известно о том, что сегодня готовится к выходу в свет репортаж, касающийся юридического советника правительства. Это - не первый раз, когда публикации той же журналистки не отвечают минимальным журналистским стандартам. Все они делаются до того, как юридический советник может объяснить или прокомментировать”.

В министерстве юстиции также говорят: “В создавшейся ситуации, когда эти программы выходят в шабат, доктор Мандельблитт не в состоянии ответить на обвинения, которые ему неизвестны. Тем не менее, в свете того, что о теме сегодняшней программы было объявлено заранее, и в ней, кроме прочего, будут говорить о письме, посланном юридическому советнику генеральным прокурором, мы снова публикуем комментарий юридического советника на фальшивые и частичные публикации”.

Далее в документе указывается на то, что все обвинения, выдвигаемые в материалах Хасон, были рассмотрены в свое время комитетом по назначению судей и Верховным судом. В письме говорится: “БАГАЦ единогласно решил, что в поведении Мандельблитта не было найдено изъянов”.
Письмо также подчеркивается: “Следует отметить, что аргументы Мандельблитта были представлены не генеральному прокурору в качестве части расследования дела, но как утверждалось ранее - комитету по назначению судей и БАГАЦу”.

Относительно обстоятельств закрытия дела в отношении Мандельблитта в письме говорится: “Нами замечено, что в прошлом, прокуратура ясно дала понять в ответ на различные публикации, и следуя решению Верховного Суда о назначении господина Мандельблитта на пост юридического советника, что все высшие чиновники, занимавшиеся разбором данного дела пришли к выводу о том, что наиболее подходящей причиной закрытия дела является отсутствие вины”.


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