15.06 07:13 MIGnews.com
Франция объявила о первой победе над COVID-19
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о первой победе над смертоносным коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters
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По словам французского лидера, борьба с эпидемией до сих пор не завершена. В стране сейчас начинается новая фаза снятия карантинных ограничений, введенных во время пандемии коронавируса.
В частности, с 15 июня вся материковая Франция перейдет в "зеленую" зону, в столичном регионе откроются рестораны. Более того, граждане страны смогут свободно посещать государства Европейского Союза.
С 1 июля французы будут иметь возможность выбраться и в другие страны с нормализованной эпидемиологической ситуацией.
Макрон подчеркнул, что необходимо "учиться жить с коронавирусом" и сохранять все меры предосторожности. Тем не менее, во Франции останутся под жестким контролем митинги.
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