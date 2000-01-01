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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:15.06 06:15   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Минздрав: вторая волна COVID-19 – уже в Израиле Глава службы народного здравоохранения министерства здравоохранения Израиля профессор Сигаль Садецки предупредила, что в Израиле начинается вторая смертоносного коронавируса COVID-19, о чем свидетельствует статистика по распространению инфекции.

В Израиле – 300 жертв COVID-19, 19055 зараженных По состоянию на вечер, 14 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 19055 человек.

Посольство США выпустило предупреждение о протестах в Яффо Посольство США выпустило предупреждение о безопасности для района Яффо в пригороде Тель-Авива из-за продолжающихся беспорядков. Протесты начались из-за планов по строительству приюта для бездомных на месте бывшего мусульманского кладбища.

ХАМАС угрожает Израилю из-за катарских денег ХАМАС угрожает положить конец спокойствию на границе, если Израиль не позволит деньгам из Катара прибыть в Газу.

Когда завершатся занятия в школах и детсадах Подавляющая часть учебных заведений продолжит работать в июле 2020 года. Министерство просвещения предоставило расписание.


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