Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Минздрав: вторая волна COVID-19 – уже в Израиле Глава службы народного здравоохранения министерства здравоохранения Израиля профессор Сигаль Садецки предупредила, что в Израиле начинается вторая смертоносного коронавируса COVID-19, о чем свидетельствует статистика по распространению инфекции.
Посольство США выпустило предупреждение о протестах в Яффо Посольство США выпустило предупреждение о безопасности для района Яффо в пригороде Тель-Авива из-за продолжающихся беспорядков. Протесты начались из-за планов по строительству приюта для бездомных на месте бывшего мусульманского кладбища.