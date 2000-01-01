14.06 21:33 MIGnews.com

Раскол во мнениях руководства Израиля по поводу аннексии

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Встреча израильского руководства с послом США Дэвидом Фридманом по поводу распространения суверенитета над частями Западного берега завершилась без согласия сторон.Об этом сообщают израильские СМИ.В переговорах участвовали премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Бенни Ганц, министр иностранных дел Габи Ашкенази и спикер Кнессета Ярив Левин.В частности, стороны обсуждали план распространения суверенитета. По информации СМИ, Нетаниягу осуществить процесс в соответствии с картой, прилагаемой к мирному соглашению президента США Дональда Трампа.Между тем, Ганц и Ашкенази подняли вопрос об ограничении территорий или о переносе осуществления плана на более позднее время. Стороны так и не пришли к согласию. Новая встреча будет назначена позже.