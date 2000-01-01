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Судья БАГАЦа получила еще одно письмо с угрозами | Фото:14.06 20:51   MIGnews.com

Судья БАГАЦа получила еще одно письмо с угрозами

Второе письмо с угрозами было отправлено судье Верховного суда Анат Барон.

По данным 13 канала, в записке содержатся "явные угрозы для жизни".

Полиция ведет расследование и считает, что данные послания связаны с государственным делом, а не с уголовным.

Среди недавних дел, которыми занималась судья, был снов дома предполагаемого террориста. Отметим, что в воскресенье утром БАГАЦ заявил, что Барон получил первое письмо с угрозами.

"Письмо с угрозами, направленное судье Верховного суда Анат Барону, включая его презренное содержание, является прямым результатом непрерывного необузданного подстрекательства к системе правосудия и ее судьям", – говорилось в заявлении суда.

На данное происшествие отреагировал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, осудив угрозы в адрес судьи.


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