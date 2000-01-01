Судья БАГАЦа получила еще одно письмо с угрозами

Второе письмо с угрозами было отправлено судье Верховного суда Анат Барон.
По данным 13 канала, в записке содержатся "явные угрозы для жизни".
Полиция ведет расследование и считает, что данные послания связаны с государственным делом, а не с уголовным.
Среди недавних дел, которыми занималась судья, был снов дома предполагаемого террориста. Отметим, что в воскресенье утром БАГАЦ заявил, что Барон получил первое письмо с угрозами.
"Письмо с угрозами, направленное судье Верховного суда Анат Барону, включая его презренное содержание, является прямым результатом непрерывного необузданного подстрекательства к системе правосудия и ее судьям", – говорилось в заявлении суда.
На данное происшествие отреагировал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, осудив угрозы в адрес судьи.