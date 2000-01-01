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Нетаниягу и Фридман обсудили аннексию: детали переговоров | Фото:14.06 19:34   MIGnews.com

Нетаниягу и Фридман обсудили аннексию: детали переговоров

Состоялась рабочая встреча по поводу распространения израильского суверенитета на части Западного берега с американским послом Дэвидом Фридманом.

Об этом сообщает 12 канал.

Уточняется, что на переговорах присутствовал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Бенни Ганц, министр иностранных дел Габи Ашкенази и спикер Кнессета Ярив Левин.

Стороны обсудили различные варианты предстоящей аннексии. По предварительным данным, поднимался вопрос об ограничении территорий, на которые Израиль распространит суверенитет или о переносе осуществления плана на более позднее время.

Ранее в СМИ появилась информация, что Нетаниягу и его группа работают над "более урезанной" версией плана по распространению суверенитета.


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