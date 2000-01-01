Нетаниягу и Фридман обсудили аннексию: детали переговоров
Состоялась рабочая встреча по поводу распространения израильского суверенитета на части Западного берега с американским послом Дэвидом Фридманом.
Об этом сообщает 12 канал.
Уточняется, что на переговорах присутствовал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Бенни Ганц, министр иностранных дел Габи Ашкенази и спикер Кнессета Ярив Левин.
Стороны обсудили различные варианты предстоящей аннексии. По предварительным данным, поднимался вопрос об ограничении территорий, на которые Израиль распространит суверенитет или о переносе осуществления плана на более позднее время.
Ранее в СМИ появилась информация, что Нетаниягу и его группа работают над "более урезанной" версией плана по распространению суверенитета.