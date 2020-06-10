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14.06 16:15   MIGnews.com

Турция обещает мобилизовать исламскую общину против Израиля

Председатель Управления по делам религии Турции Али Эрбаш пообещал "продолжить борьбу до тех пор, пока Иерусалим не будет полностью освобожден" от Израиля.

Такое заявление он сделал на онлайн-форуме палестинских ученых, передает T24 media.

"Исламский мир обладает памятью об исторических знаниях и ценностях. Мусульманам никогда не удастся отказаться от благословенного города (Иерусалима, - ред)", – сказал он.

Его суждение перекликается с мнением министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу по поводу необходимости оказания полной поддержки палестинцам против распространения израильского суверенитета.

"Умма (исламская религиозная община, - ред) никогда не откажется от суверенного палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме", – утверждал он.



В последнее время в Турции все чаще высказываются против планов Израиля по распространению суверенитета на части Западного берега. В исламской риторике лидеров государства просматривается идея "борьбы за Иерусалим".


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