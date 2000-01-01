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Сестра Ким Чен Ына угрожает Южной Корее | Фото:15.06 01:44   MIGnews.com

Сестра Ким Чен Ына угрожает Южной Корее

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына угрожает Южной Корее военными действиями. Об этом пишет Associated Press.

Ким Ё Чжон, которая является первым заместителем заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), сделала это заявление в субботу, 13 июня, назвав Южную Корею "врагом". Она предупредила, что страна скоро увидит крах "бесполезного" Межкорейского отделения связи на границе.

"Я думаю, что сейчас самое время уверенно прекратить отношения с властями Южной Кореи. Скоро мы предпримем следующий шаг. Пользуясь властью, данной мне высшим руководителем, нашей партией и страной, я отдала распоряжение отделу по вопросам отношений с врагом решительно предпринять следующий шаг", - пригрозила Ким Ё Чжон.

Она считается самой влиятельной женщиной в стране и ближайшим доверенным лицом ее брата. Во время кратковременной "пропажи" Ким Чены Ына в прошлом месяце, мировые СМИ называли её главной претенденткой на пост руководителя партии.


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