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Нетаниягу осудил угрозы в адрес судьи БАГАЦа | Фото:14.06 13:47   MIGnews.com

Нетаниягу осудил угрозы в адрес судьи БАГАЦа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в воскресенье, 14 июня, осудил письмо с угрозами, которое было отправлено судье Верховного суда Анат Барон.

"У меня совершенно нет терпения к тем, кто угрожает убийством судей и выборных должностных лиц. Только в этом месяце я подал три жалобы после получения угроз убийства меня и членов моей семьи", - сказал Нетаниягу.

БАГАЦ подал жалобу в полицейский участок Яркон после получения письма с угрозами. Письмо было найдено в почтовом ящике дома судьи Барон в Тель-Авиве. Полиция начала расследование.

"Письмо с угрозами, направленное судье Верховного суда Анат Барону, включая его презренное содержание, является прямым результатом непрерывного необузданного подстрекательства к системе правосудия и ее судьям", - говорится в заявлении суда.

"Попытки терроризировать израильских судей не остановят их, и они будут продолжать выполнять свою работу без страха", - отмечается в сообщении.

Министр юстиции Ави Ниссенкорн также прокомментировал угрозы в Twitter. "Продолжающееся нападение на систему правосудия опасно…. В Иерусалиме есть судьи, и они будут продолжать бесстрашно выполнять свою работу".

Тем временем, председатель Еш Атид Яир Лапид обвинил премьер-министра Нетаниягу в том, что судьям отправляют такие письма. "Угроза правосудию Верховного суда является прямым следствием подстрекательства Нетаниягу. Это на нем."


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