14.06 23:15 MIGnews.com

В Ливии появятся две турецкие военные базы

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Турция планирует открыть две военные базы в Ливии, пишет издание Yeni Safak со ссылкой на военные источники.В отчете говорится, что власти Турции намерены разместить противовоздушные системы и беспилотники на базе аль-Ватийя в западной части Ливии.Этот шаг будет реализован в рамках углубления военно-технического сотрудничества между двумя странами.Анкара также направит военный контингент на военную базу близ города Мисурата, а также организует морские миссии у побережья Ливии.Помимо прочего, Турция намерена начать разведку и бурение на месторождениях нефти в рамках сорудничества между Анкарой и Триполи.