14.06 23:15 MIGnews.com
В Ливии появятся две турецкие военные базы
Турция планирует открыть две военные базы в Ливии, пишет издание Yeni Safak со ссылкой на военные источники.
В отчете говорится, что власти Турции намерены разместить противовоздушные системы и беспилотники на базе аль-Ватийя в западной части Ливии.
Этот шаг будет реализован в рамках углубления военно-технического сотрудничества между двумя странами.
Анкара также направит военный контингент на военную базу близ города Мисурата, а также организует морские миссии у побережья Ливии.
Помимо прочего, Турция намерена начать разведку и бурение на месторождениях нефти в рамках сорудничества между Анкарой и Триполи.
Поделиться
Все по теме
Комментарии