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В Ливии появятся две турецкие военные базы | Фото:14.06 23:15   MIGnews.com

В Ливии появятся две турецкие военные базы

Турция планирует открыть две военные базы в Ливии, пишет издание Yeni Safak со ссылкой на военные источники.

В отчете говорится, что власти Турции намерены разместить противовоздушные системы и беспилотники на базе аль-Ватийя в западной части Ливии.

Этот шаг будет реализован в рамках углубления военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Анкара также направит военный контингент на военную базу близ города Мисурата, а также организует морские миссии у побережья Ливии.

Помимо прочего, Турция намерена начать разведку и бурение на месторождениях нефти в рамках сорудничества между Анкарой и Триполи.


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