Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












`Кладбище в Яффо - не святыня для мусульман более ста лет` | Фото:14.06 13:02   MIGnews.com

"Кладбище в Яффо - не святыня для мусульман более ста лет"

Глава муниципалитета Тель-Авив-Яффо Эйтан Шварц выступил с речью о продолжающихся беспорядках в Яффо из-за планов по строительству приюта для бездомных на месте мусульманского кладбища.

"Там нет кладбища", - заявил Шварц. "Могут быть останки костей, поскольку, вероятно, они находятся под всей Яффой, как, вероятно, под всей землей Израиля. Мы говорим о клочке земли с тысячелетней историей."

"Раньше было турецкое кладбище. Более века назад мусульмане сами приказали эвакуировать его и перенести могилы в другое место на кладбище Сумил, которое существует сегодня рядом с отелем Hilton", - объяснил чиновник.

По словам Шварца, на месте бывшего кладбища было построено футбольное поле в 1920-х годах, а само место "не является святыней для мусульман уже более ста лет".

"После этого мусульманский Вакф арендовал поле для строительства складов для британского порта", - сказал он. "Это место использовалось для различных целей и приносило арендный доход мусульманскому Вакфу, и никто не думал, что с этим возникнут проблемы."

Чиновник добавил, что "все это исторически задокументировано", а информацию "можно найти в работах Самуила Гиллера, одного из историков Яффо".

"Было много попыток компромисса и диалога. Конечно, муниципалитет Тель-Авив-Яффо не заинтересован в том, чтобы причинять вред покойным или создавать факты оскверения. Но с другой стороны, если вы будете копать по всей Яффо, вы, вероятно, обнаружите кости, которые имеют тысячелетнюю историю."


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:20
В резиденции президента провели тщательную дезинфекцию
12:41
Иерусалим: в фитнес-клубе заразились 8 тренеров 
12:30
В Иране готовятся к ужесточению ограничений
12:19
Нетаниягу: "Цева Адом" в ситуации с коронавирусом
12:02
Иностранный рабочий атаковал женщину в центре Тель-Авива
12:02
Тали Ангор - метод C.A.T для облегчения симптомов аутизма
11:44
"Упала в душе": в Рахате скончалась беременная женщина
11:26
Прокурор: Биби превратил всех нас в часть машины пропаганды
11:11
Мошенники пользовались денежной помощью жертвы Холокоста
10:50
Израиль: аферист женился на 5 женщинах и оставил их в долгах
10:29
Кнессет могут обязать работать и в летние месяцы
10:15
Директор больницы Хадасса госпитализирован с инсультом
10:12
Избавление от истории: погромы BLM в Лондоне
10:03
Лозунги на ралли борцов с расизмом в Париже: Грязные евреи!
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  