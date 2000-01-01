14.06 13:02 MIGnews.com

"Кладбище в Яффо - не святыня для мусульман более ста лет"

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Глава муниципалитета Тель-Авив-Яффо Эйтан Шварц выступил с речью о продолжающихся беспорядках в Яффо из-за планов по строительству приюта для бездомных на месте мусульманского кладбища."Там нет кладбища", - заявил Шварц. "Могут быть останки костей, поскольку, вероятно, они находятся под всей Яффой, как, вероятно, под всей землей Израиля. Мы говорим о клочке земли с тысячелетней историей.""Раньше было турецкое кладбище. Более века назад мусульмане сами приказали эвакуировать его и перенести могилы в другое место на кладбище Сумил, которое существует сегодня рядом с отелем Hilton", - объяснил чиновник.По словам Шварца, на месте бывшего кладбища было построено футбольное поле в 1920-х годах, а само место "не является святыней для мусульман уже более ста лет"."После этого мусульманский Вакф арендовал поле для строительства складов для британского порта", - сказал он. "Это место использовалось для различных целей и приносило арендный доход мусульманскому Вакфу, и никто не думал, что с этим возникнут проблемы."Чиновник добавил, что "все это исторически задокументировано", а информацию "можно найти в работах Самуила Гиллера, одного из историков Яффо"."Было много попыток компромисса и диалога. Конечно, муниципалитет Тель-Авив-Яффо не заинтересован в том, чтобы причинять вред покойным или создавать факты оскверения. Но с другой стороны, если вы будете копать по всей Яффо, вы, вероятно, обнаружите кости, которые имеют тысячелетнюю историю."