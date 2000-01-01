14.06 11:26 MIGnews.com

Прокурор: Биби превратил всех нас в часть машины пропаганды

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Ронит Амиэль, бывшая прокурор центрального округа, опубликовала пост с яростной критикой в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Амиэль, среди прочего, выступала обвинителем на процессе бывшего президента Израиля Моше Кацава.Амиэль пишет в фейсбук: “Когда мы наконец поймем его метод? Он прост и он повторяется раз за разом. Вот его последовательные шаги: Если есть проблемный инцидент, о котором он хочет, чтобы мы забыли он посылает своих сутенеров, которые должны принести в жертву следующую священную корову, и мы все будем кричать об этой корове - в то время как проблемный инцидент забудут. Это может быть постыдный для него доклад государственного контролера или репортаж журналиста Друкера, основанный на реальных уликах. Нетаниягу - умный человек, он думает на два шага вперед. Для него нет никаких границ. Мы все играем свою роль в его пропагандистской машины. мы должны перестать плясать под его дудку - или эта страна провалится в пропасть”.