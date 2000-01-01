14.06 10:29 MIGnews.com

Кнессет могут обязать работать и в летние месяцы

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В Кнессете могут сократить летний перерыв в работе с 3 месяцев до 2-3 недель, сообщает в воскресенье утром, 14 июня, Решет Бет.Согласно отчету, депутаты парламента хотят, чтобы Кнессет продолжал работать в полную силу даже в летние месяцы.По этому поводу уже были проведены переговоры между председателем комитета Кнессета, Эйтаном Гинзбургом и рабочим комитетом.Согласно отчету, для такого шага есть две основные причины: действовать в соответствии с настроениями общественности и позволить Кнессету, наконец, возобновить полную активность после полутора лет политической кампании.Депутаты также хотят разрешить принятие Закона о бюджете для летних месяцев, и законопроектов по борьбе с коронавирусом. Кнессет может также потребоваться для голосования по вопросу о применении суверенитета над частями Иудеи и Самарии.