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Кнессет могут обязать работать и в летние месяцы | Фото:14.06 10:29   MIGnews.com

Кнессет могут обязать работать и в летние месяцы

В Кнессете могут сократить летний перерыв в работе с 3 месяцев до 2-3 недель, сообщает в воскресенье утром, 14 июня, Решет Бет.

Согласно отчету, депутаты парламента хотят, чтобы Кнессет продолжал работать в полную силу даже в летние месяцы.

По этому поводу уже были проведены переговоры между председателем комитета Кнессета, Эйтаном Гинзбургом и рабочим комитетом.

Согласно отчету, для такого шага есть две основные причины: действовать в соответствии с настроениями общественности и позволить Кнессету, наконец, возобновить полную активность после полутора лет политической кампании.

Депутаты также хотят разрешить принятие Закона о бюджете для летних месяцев, и законопроектов по борьбе с коронавирусом. Кнессет может также потребоваться для голосования по вопросу о применении суверенитета над частями Иудеи и Самарии.


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