14.06 08:14 MIGnews.com

Член Кнессета Касиф: Преступления Израиля бьют по евреям

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Член Кнессета и преподаватель Еврейского Университета в Иерусалиме господин Офер Касиф прокомментировал ракетный обстрел Сдерота вечером 13 июня.Касиф сообщил израильскому народу: “Преступления, совершенные Израилем против палестинского народа - убийства, грабежи, этнические чистки продолжают вредить и нам. Только чудом из-за ракеты, взорвавшейся в Сдероте никто не пострадал”.Касиф добавил: “Ни “Железный Купол”, ни воображаемая сила сдерживания, ни еще одна бойня в Газе не принесут безопасности. Существует только одно решение: справедливый мир между двумя государствами”.