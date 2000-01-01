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`Чувство безопасности скончалось, примите соболезнования` 14.06 07:55   MIGnews.com

"Чувство безопасности скончалось, примите соболезнования"

Лидер партии Наш Дом - Израиль саркастически прокомментировал ракетную атаку в Сдероте 13 июня.

Либерман заявил: "Позвольте мне выразить чувство глубокого соболезнования  в связи с безвременной кончиной чувства безопасности. Это именно та причина, по которой я был вынужден уйти в отставку с поста министра обороны. Мы обязаны похоронить в глубокой могиле “процесс урегулирования” и возродить израильскую силу сдерживания. Мы должны нанести жестокий удар по ХАМАСу и добиться прекращения запуска ракет, зажигательных шаров, производства вооружений, мятежей на границе, и, само собой, прекратить передавать им откупные деньги. Только после этого мы сможем восстановить чувство безопасности и силу сдерживания Государства Израиль".


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