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`Владельцев электровелосипедов превратят в преступников` 14.06 14:01   MIGnews.com

"Владельцев электровелосипедов превратят в преступников"

С 1 июля в Израиле вступают в силу новые инструкции для пользователей электровелосипедов.

Все лица, использующие электровелосипеды и электросамокаты, будут обязаны, в случае, если у них нет водительских прав, сдать теоретический экзамен на вождение.

Согласно инструкциям Министерства транспорта, лиц, управляющих электровелосипедом без прав, будут отдавать под суд.

Водитель электовелосипеда также будет обязан носить каску с светоотражающим рефлектором.

Теоретический экзамен по правилам дорожного движения можно будет сдать в 45 центрах по всему Израилю.

Теоретический экзамен обязателен для всех владельцев транспортных средств с мотором – будь то электровелосипед или электросамокат.

Израильская полиция имеет право накладывать штраф в размере тысячи шекелей за незаконное управление электровелосипедом.

Новый теоретический тест на новую категорию А3 состоит из 30 вопросов. Вопросы затрагивают правила движения, правильное использование транспортных средств и использование дорог.

Указанные изменения являются частью национального плана, представленного премьер-министром и министром транспорта  полтора месяца назад и принятого постановлением правительства Израиля.

Лобби “легкого электрического транспорта”  LEVA Israel в Израиле утверждает, что вступление в силу указанного постановления правительства “автоматически превращает десятки тысяч владельцев электровелосипедов в преступников”.

Причиной этого якобы является тот факт, что вопреки требованиям общественности теоретический экзамен не был переведен на иностранные языки, что лишает возможности сдачи экзамена многих владельцев электротранспорта. В настоящий момент экзамен можно сдать только на иврите и арабском. Лобби требует отсрочить на шесть месяцев вступление в силу новых правил . LEVA утверждает, что, согласно ее статистике, 100 тысяч владельцев электровелосипедов превратятся в нарушителей закона.


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