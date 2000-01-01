14.06 14:01 MIGnews.com

"Владельцев электровелосипедов превратят в преступников"

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С 1 июля в Израиле вступают в силу новые инструкции для пользователей электровелосипедов.Все лица, использующие электровелосипеды и электросамокаты, будут обязаны, в случае, если у них нет водительских прав, сдать теоретический экзамен на вождение.Согласно инструкциям Министерства транспорта, лиц, управляющих электровелосипедом без прав, будут отдавать под суд.Водитель электовелосипеда также будет обязан носить каску с светоотражающим рефлектором.Теоретический экзамен по правилам дорожного движения можно будет сдать в 45 центрах по всему Израилю.Теоретический экзамен обязателен для всех владельцев транспортных средств с мотором – будь то электровелосипед или электросамокат.Израильская полиция имеет право накладывать штраф в размере тысячи шекелей за незаконное управление электровелосипедом.Новый теоретический тест на новую категорию А3 состоит из 30 вопросов. Вопросы затрагивают правила движения, правильное использование транспортных средств и использование дорог.Указанные изменения являются частью национального плана, представленного премьер-министром и министром транспорта полтора месяца назад и принятого постановлением правительства Израиля.Лобби “легкого электрического транспорта” LEVA Israel в Израиле утверждает, что вступление в силу указанного постановления правительства “автоматически превращает десятки тысяч владельцев электровелосипедов в преступников”.Причиной этого якобы является тот факт, что вопреки требованиям общественности теоретический экзамен не был переведен на иностранные языки, что лишает возможности сдачи экзамена многих владельцев электротранспорта. В настоящий момент экзамен можно сдать только на иврите и арабском. Лобби требует отсрочить на шесть месяцев вступление в силу новых правил . LEVA утверждает, что, согласно ее статистике, 100 тысяч владельцев электровелосипедов превратятся в нарушителей закона.