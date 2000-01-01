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Следующая война будет худшей в истории Израиля 14.06 13:10   MIGnews.com

"Следующая война будет худшей в истории Израиля"

В эфире военного радио 103 FM в пятницу бывший омбудсмен ЦАХАЛа генерал-майор Ицхак Брик рассказал о встрече с заместителем начальника штаба Эялем Замиром. Замир был генерал-майором в ЦАХАЛе во время написания тревожного отчета Брика в январе 2019 года, в котором шла речь о недостаточной готовности ЦАХАЛа к серьезной военной конфронтации.

По словам Брика, Замир не обсуждал факты, представленные в отчете. “Замир сказал, что он принимает тот факт, что у нас серьезные проблемы. Он прочитал отчет, записал мои рекомендации и начал их выполнять, как и начальник Генерального штаба Авив Кохави, который понимал проблему, даже когда он был заместителем начальника штаба”.

Брик решительно утверждает, что в организационной культуре ЦАХАЛа необходимы значительные изменения. “Если армия не научится принимать критику и решать проблемы, помоги нам, Господи", – сказал Брик, повторяя свое предупреждение о том, что следующая военная кампания будет более сложной, чем любая предшествующая.

“Следующая война будет самой страшной в истории Израиля. Каждый день будет падать от 1000 до 2000 ракет (вес одной ракеты до 100 килограммов), с возможностью точного наведения”, – предупредил Брик. Он добавил, что Иудея и Самария также превратятся в фронт с тысячами вооруженных членов Танзим, которые покинут палестинские деревни и будут стрелять во все стороны. “Нам понадобятся пехотные подразделения на нескольких фронтах, а на данный момент у нас нет таких возможностей”, – заключил Брик.

“Я сижу и разговариваю с членами Кнессета поочередно, проводя время с каждым из них – и оказывается, что они не знают армию. Это люди, которые принимают роковые решения – и они почти ничего не знают”. Брик говорит, что никто не воспринимал его всерьез на встречах с членами правительства. “В конечном счете, главное желание членов Кнессета – продвижение в политике”, – сказал он.


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