Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В 20 милях от иранской базы горят танкеры. Виноват Нетаниягу 14.06 11:13   MIGnews.com

В 20 милях от иранской базы горят танкеры. Виноват Нетаниягу

Исламская республика Иран категорически опровергла обвинения Соединенных Штатов в том, что она стоит за атакой против двух танкеров в Оманском заливе.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил: “Тот факт, что Соединенные Штаты немедленно подпрыгнули ради того, чтобы обвинить во всем Иран - без каких-либо прямых или косвенных доказательств только доказывает, что они переходят к Плану В - саботажной дипломатии , включая попытки прикрыть экономический терроризм визитом Синдзо Абэ в Тегеран”.

Зариф продолжил: "Я предупреждал именно о таком плане несколько месяцев назад - не потому, что я ясновидец, но потому что я осознал, откуда исходит план В".

Телеканал "Хизбаллы" Al-Manar разъясняет, что под планом В и командой В Зариф имеет ввиду израильского премьер-министра Нетаниягу, советника по национальной безопасности США Джона Болтона, наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бин Зайяда и наследного принца Саудии Мухаммеда бин Салмана.

Иранская миссия в ООН издала заявление, в котором “категорически отвергает необоснованные утверждения относительно инцидентов с танкерами 13 июня в самых сильных выражениях”

Несмотря на пламенные речи Зарифа и категорическое отрицание со стороны иранских властей, международные наблюдатели указывают на то, что инцидент произошел всего в 20 морских милях от иранского порта Джаск. В Джаск также расположена военно-морская база, на которой базируются подводные лодки и беспилотники. На этой базе в феврале прошли испытания иранских противокорабельных ракет - событие, которое подробно описывалось в иранской прессе.

Более того, пресса “Оси Сопротивления”, издания, предназначенные для "внутреннего пользования", даже и не отрицает того, что за атаками стоит Иран. Рупор “Хизбаллы”, газета Ak-Akhbar, утром 14 июня вышла с редакционной статьей, в которой говорится: “Наивно полагать, что удары по интересам Запада и его арабских союзников в регионе не являются начальной или минимальной реакцией на то, что творит Величайший Злодей. Но опыт и знания правоверных подчеркивают логику полномасштабной конфронтации, которая приведет к полному уничтожению злодейских интересов Запада на нашей родине, к отрубанию любых наших связей с Западом. Да сгорят они в своем аду со всеми своими изобретениями, законами и даже наукой. История не началась с них”. Подробнее об этом можно прочитать в материале “Это - война”.




Представитель американского CENTCOM Билл Урбан опубликовал видео, на котором иранские военные моряки убирают неразорвавшуюся магнитную мину с борта японского химического танкера Kokuka Courageous. Американцы говорят. что к танкеру подошел иранский патрульный катер класса Gashti, несмотря на то, что экипаж танкера уже был эвакуирован американскими военными моряками. Позднее Иран заявил, что спас экипажи обоих танкеров.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:05
Видео: крылатая ракета взорвалась в терминале аэропорта  
10:27
Японский танкер был атакован "летающими объектами"
10:18
Elbit покажет в Париже свою уникальную разработку
10:12
На юге Израиля открывают бомбоубежища
10:04
Полиция снова допрашивает Арье Дери
09:37
ЦАХАЛ готовится к протестам на границе
09:10
Кахоль Лаван во главе с Ашкенази будет самой большой партией
08:45
Израиль планирует еще одну кампанию в Газе
08:14
Член Кнессета Касиф: Преступления Израиля бьют по евреям
07:55
"Чувство безопасности скончалось, примите соболезнования"
07:15
Вооруженные полицейские ПА обратили вспять джип ЦАХАЛа  
07:05
Раввин йешивы, в которую попала ракета: Здесь случилось чудо
06:26
ВВС атаковали террористическую инфраструктуру ХАМАСа
05:18
StoreDot заряжает аккумулятор электроскутера за 5 минут
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus