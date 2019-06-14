В 20 милях от иранской базы горят танкеры. Виноват Нетаниягу
Исламская республика Иран категорически опровергла обвинения Соединенных Штатов в том, что она стоит за атакой против двух танкеров в Оманском заливе.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил: “Тот факт, что Соединенные Штаты немедленно подпрыгнули ради того, чтобы обвинить во всем Иран - без каких-либо прямых или косвенных доказательств только доказывает, что они переходят к Плану В - саботажной дипломатии , включая попытки прикрыть экономический терроризм визитом Синдзо Абэ в Тегеран”.
Зариф продолжил: "Я предупреждал именно о таком плане несколько месяцев назад - не потому, что я ясновидец, но потому что я осознал, откуда исходит план В".
Телеканал "Хизбаллы" Al-Manar разъясняет, что под планом В и командой В Зариф имеет ввиду израильского премьер-министра Нетаниягу, советника по национальной безопасности США Джона Болтона, наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бин Зайяда и наследного принца Саудии Мухаммеда бин Салмана.
Иранская миссия в ООН издала заявление, в котором “категорически отвергает необоснованные утверждения относительно инцидентов с танкерами 13 июня в самых сильных выражениях”
Несмотря на пламенные речи Зарифа и категорическое отрицание со стороны иранских властей, международные наблюдатели указывают на то, что инцидент произошел всего в 20 морских милях от иранского порта Джаск. В Джаск также расположена военно-морская база, на которой базируются подводные лодки и беспилотники. На этой базе в феврале прошли испытания иранских противокорабельных ракет - событие, которое подробно описывалось в иранской прессе.
Более того, пресса “Оси Сопротивления”, издания, предназначенные для "внутреннего пользования", даже и не отрицает того, что за атаками стоит Иран. Рупор “Хизбаллы”, газета Ak-Akhbar, утром 14 июня вышла с редакционной статьей, в которой говорится: “Наивно полагать, что удары по интересам Запада и его арабских союзников в регионе не являются начальной или минимальной реакцией на то, что творит Величайший Злодей. Но опыт и знания правоверных подчеркивают логику полномасштабной конфронтации, которая приведет к полному уничтожению злодейских интересов Запада на нашей родине, к отрубанию любых наших связей с Западом. Да сгорят они в своем аду со всеми своими изобретениями, законами и даже наукой. История не началась с них”. Подробнее об этом можно прочитать в материале “Это - война”.
Just in: Pentagon video of what it says is an Iranian boat removing an unexploded mine from one of the attacked oil tankers in the Gulf of Oman. pic.twitter.com/XSxIPcyV6Q
Представитель американского CENTCOM Билл Урбан опубликовал видео, на котором иранские военные моряки убирают неразорвавшуюся магнитную мину с борта японского химического танкера Kokuka Courageous. Американцы говорят. что к танкеру подошел иранский патрульный катер класса Gashti, несмотря на то, что экипаж танкера уже был эвакуирован американскими военными моряками. Позднее Иран заявил, что спас экипажи обоих танкеров.