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Иран признает свою ответственность 14.06 22:14   MIGnews.com

Иран: мы отвечаем за безопасность в Ормузском проливе

Иран заявил в пятницу, что несет ответственность за безопасность в Ормузском проливе. “Мы отвечаем за поддержание безопасности пролива, и мы в кратчайшие сроки спасли команду танкеров, подвергшихся атакам... Обвинения госсекретаря США Помпео в отношении Ирана вызывают тревогу”, – заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Накануне, в четверг, американские военные выпустили видеоролик, в котором было показано, как военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции (IRGC) снимают неразорвавшуюся мину с борта японского нефтяного танкера.

Центральное командование Вооруженных сил США также опубликовало фотографии, на которых видна мина, прикрепленная к борту корабля магнитным способом, которая была снята позднее в тот же день.


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