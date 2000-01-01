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Полиция снова допрашивает Арье Дери 14.06 10:04   MIGnews.com

Полиция снова допрашивает Арье Дери

Второй раз за неделю министр внутренних дел Арье Дери был допрошен утром в четверг. Допрос в спецподразделении полиции "Лахав-433" был связан с текущим расследованием, а не с новым делом. Об это сообщили сотрудники полиции.

Дери подозревают в передаче сотен тысяч шекелей из государственных средств некоммерческой организации, которой управляли члены его семьи. Также он подозревается в налоговом мошенничестве, связанном с продажей квартир его брату.

Расследование по делу Дери под контролем юридического советника правительства Авихая Мандельблитта. Оно ведется совместно с налоговым органом и с отделом Министерства юстиции по борьбе с отмыванием денег.

“Естественно, мы не можем уточнять дополнительные детали текущего расследования”, - сказали в полиции.

Обвинительный акт может стать причиной того, что Дери покинет пост министра внутренних дел.


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