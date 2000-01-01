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14.06 09:56   MIGnews.com

Посол ОАЭ: Мы не предпринимаем военных шагов против Катара

Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Соединенных Штатах заявил во вторник, 13 июня, что в действиях арабских стран Персидского залива против Катара не было военной составляющей.

"Во всем, что мы делаем, нет никакой военной составляющей", - сказал журналистам в Вашингтоне посол Юсеф Аль Отайба.

"Я говорил и виделся с министром обороны США генералом Маттисом 4 раза за последнюю неделю. Мы убедили США в том, что предпринятые нами шаги не повлияют ни на какую базу, ни на какие-либо операции", - отметил сказал Отайба.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет разорвали отношения с Дохой на прошлой неделе, обвинив Катар в поддержке исламистских боевиков и Ирана - утверждения, которые Катар называет необоснованными.
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