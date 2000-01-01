14.06 09:25 MIGnews.com

Израиль, ЕС и Египет в поиске решения кризиса в Газе

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Израиль ведет переговоры с Египтом и Европейским союзом о надвигающемся гуманитарном кризисе в секторе Газа из-за обостряющегося кризиса в снабжении палестинского анклава энергией.Источники в Израиле сообщили Haaretz, что в настоящее время ведутся переговоры с Каиром и с европейскими странами о путях решения проблемы энергоснабжения Газы после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу попытался отстранить Израиль от ситуации, заявив, что этот вопрос является внутренним между ХАМАСом и Палестинской администрацией.Нетаниягу сделал заявление на следующий день после того, как Кабинет безопасности Израиля решил сократить объем электроэнергии, которую он поставляет в Газу, по просьбе председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, который стремится усилить давление на ХАМАС.Между тем Египет, имеющий напряженные отношения с ХАМАС, предложил террористической группировке большую свободу на границе и нужное количество электроэнергии в обмен на согласие с перечнем требований безопасности, как сообщают арабские СМИ.Список включает требование о том, чтобы ХАМАС передал 17 человек в Каир по обвинению в терроризме, прекращение незаконного ввоза оружия на Синай и предоставление информации о передвижении боевиков в Газе через подземные туннели, как сообщает Asharq al-Awsat.В настоящее время жители Газы получают только 3 или 4 часа электричества в день. Израиль в настоящее время поставляет 125 мегаватт в Газу - около 30 % того, что необходимо для обеспечения безопасности в Газе 24 часа в сутки.Решение израильского кабинета будет означать сокращение подачи электричества примерно на 45 минут в день, как сообщают израильские СМИ.ХАМАС ответил на это решение, сказав, что это приведет к "катастрофическим и опасным" результатам, которые могут привести к вспышке насилия. Нетаниягу заявил, что Израиль не ищет конфронтации с ХАМАСом.Снижение подачи электричества, а также ряд других шагов, предпринятых ПА с прошлого месяца, направлены на то, чтобы заставить ХАМАС уступить контроль над сектором Газа.И Израиль, и ПА заявляют, что ХАМАС будет иметь деньги для обеспечения энергетических потребностей Газы, если он не будет тратить значительную часть своих ресурсов на вооружение и подготовку к будущему конфликту с Еврейским Государством.Единственная электростанция анклава прекратила свою работу в апреле, после того, как у ХАМАСа закончилось топливо, а группировка отказалась покупать больше у Палестинской администрации.Египет также предоставил Газе небольшой объем энергии, но эти линии электропередачи не работают.После принятия нового решения Израиль предоставит Газе всего 75 мегаватт в месяц.