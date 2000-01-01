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flickr 14.06 08:21   MIGnews.com

Глава МИД Турции отправится в Катар 14 июня

Министр иностранных дел Турции отправится в Доху, столицу Катара, в среду, 14 июня, а затем, если это будет возможно, в Саудовскую Аравию в рамках дипломатических усилий, направленных на то, чтобы помочь положить конец ожесточенной вражде между эмиратом и рядом других арабских стран.

Ранее во вторник, 13 июня, президент Турции Тайип Эрдоган осудил изоляцию Катара, назвав ее нарушением исламских ценностей и сродни "смертной казни".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретится со своим катарским коллегой и эмиром страны, говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет разорвали отношения с Дохой на прошлой неделе, обвинив Катар в поддержке исламистских боевиков и Ирана - утверждения, которые Катар называет необоснованными.
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