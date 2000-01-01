Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 14.06 07:49   MIGnews.com

Макрон: "Двери ЕС все еще открыты для Великобритании"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, 13 июня, что дверь Европейского союза остается открытой для Объединенного Королевства, пока переговоры о выходе Великобритании из ЕС не завершены, но после начала переговоров вернуться назад будет трудно.

Макрон сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в саду президентского дворца, что он хотел бы, чтобы переговоры о Brexit, возглавляемые Европейской комиссией, начались как можно скорее.

"Дверь, конечно, все еще открыта, пока переговоры о Brexit не завершены, но было принято суверенное решение покинуть ЕС, и я уважаю это решение", - сказал Макрон.

Оба лидера встречались в Париже на рабочем ужине, прежде чем вместе присутствовали на футбольном матче "Франция – Англия" на стадионе Stade de France в Париже.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:52
На выборах в Рамле победил Михаль Видаль
07:39
Лондон: Гренфелл Тауэр полностью сгорела
07:16
Исраэль Ха-Йом уволил "принца репортерской журналистики"
06:29
“Эскем гаг” в Беэр-Яакове: население города вырастет впятеро
05:33
Алкоголь оказывает благотворное влияние на организм
04:27
Ученые: мороженое помогает забеременеть
03:28
Что предвещают рекламные щиты партии “Кулану”?
02:43
Чувство справедливости у собак в генах
01:22
Саудовская Аравия: Блокады Катара нет
00:15
Хаменеи обвинил США в бедах Ближнего Востока
23:29
Названа самая старая планета в Солнечной системе
22:42
Парочка занялась сексом на борту самолета Манчестер-Ибица  
21:21
Нетаниягу: "Наш интерес - это безопасность"
20:54
Биньямин Нетаниягу решил завершить кризис с Новой Зеландией
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus