Макрон: "Двери ЕС все еще открыты для Великобритании"
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, 13 июня, что дверь Европейского союза остается открытой для Объединенного Королевства, пока переговоры о выходе Великобритании из ЕС не завершены, но после начала переговоров вернуться назад будет трудно.
Макрон сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в саду президентского дворца, что он хотел бы, чтобы переговоры о Brexit, возглавляемые Европейской комиссией, начались как можно скорее.
"Дверь, конечно, все еще открыта, пока переговоры о Brexit не завершены, но было принято суверенное решение покинуть ЕС, и я уважаю это решение", - сказал Макрон.
Оба лидера встречались в Париже на рабочем ужине, прежде чем вместе присутствовали на футбольном матче "Франция – Англия" на стадионе Stade de France в Париже.