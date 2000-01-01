14.06 07:49 MIGnews.com

Макрон: "Двери ЕС все еще открыты для Великобритании"

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, 13 июня, что дверь Европейского союза остается открытой для Объединенного Королевства, пока переговоры о выходе Великобритании из ЕС не завершены, но после начала переговоров вернуться назад будет трудно.Макрон сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в саду президентского дворца, что он хотел бы, чтобы переговоры о Brexit, возглавляемые Европейской комиссией, начались как можно скорее."Дверь, конечно, все еще открыта, пока переговоры о Brexit не завершены, но было принято суверенное решение покинуть ЕС, и я уважаю это решение", - сказал Макрон.Оба лидера встречались в Париже на рабочем ужине, прежде чем вместе присутствовали на футбольном матче "Франция – Англия" на стадионе Stade de France в Париже.