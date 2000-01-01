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Исраэль Ха-Йом уволил `принца репортерской журналистики` 14.06 07:16   MIGnews.com

Исраэль Ха-Йом уволил "принца репортерской журналистики"

После скандального увольнения из газеты Исраэль Ха-Йом “столпа израильской журналистики” - Дана Марголита, последовала новая “бомба” - уволен Моти Гилат.

Гилат, известный израильский журналист, работал в Исраэль Ха-Йом с 2008 года.

Гилат заявил своим друзьям, что речь идет о “ликвидации репортерских расследований” и что это - политика нового редактора газеты, Боаза Бисмута. Бисмут стал главным редактором Исраэль Ха-Йом несколько лет назад, сменив на этом посту Амоса Регева.

Официально, Гилат уволен в рамках кампании по сокращению расходов. Гилат утверждает, что предложил менеджменту сократить свою зарплату “на десятки процентов” - и тем не менее, был уволен.

Ранее уволенный Дан Маргалит утверждает, что его прогнали “из-за идеологических разногласий” - публикации колонок, критиковавших премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Маргалит заявил: “Увольнение Моти Гилата - моего коллеги и принца репортерских расследований - запугает других людей в газете, и они будут бояться поднять голову и противостоять режиму Нетаниягу. Правда все равно увидит свет, несмотря на этих бегемотов”.
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