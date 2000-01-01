15.06 07:11 MIGnews.com

Госсекретарь США: ООН требуются масштабные реформы

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Администрация США считает, что ООН необходимы масштабные преобразования. Об этом в среду заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон."Да, Объединенным Нациям нужно множество реформ" – цитирует ТАСС слова руководителя американского внешнеполитического ведомства.Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, он также выразил мнение, что "определенная реформа" требуется Всемирной торговой организации (ВТО).При этом Тиллерсон заверил, что новое американское правительство "вне всякого сомнения" поддерживает НАТО. Наконец, шеф американской дипломатии выразил уверенность в том, что американская администрация "совершенно ясно" продемонстрировала, что поддерживает и Европейский союз.